الأميرة ريما بنت بندر تدعو للمشاركة في مبادرة 10KSA لتعزيز الوعي بالوقاية من أمراض السرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود عن امتنانها لدعم الجهات المشاركة في الحملة التوعوية الخاصة بمبادرة 10KSA التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حيال أهمية الوقاية من أمراض السرطان، وتشجيع الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وذلك مع تبقي أسبوع على موعد انطلاق يوم المشاركة المجتمعية للحملة في ٨ ديسمبر.



ودعت أفراد المجتمع لدعم أهداف المبادرة والمشاركة في الحملة التوعوية من خلال تشكيل شرائط بلون الخزامى يوم ٨ ديسمبر، وهو اللون العالمي المتعارف عليه للتوعية بجميع أمراض السرطان.



وتتزامن أنشطة وفعاليات المبادرة هذا العام مع عديد الإسهامات من الجهات الحكومية والخاصة، حيث ستقوم وزارة التعليم بتفعيل مشاركة المدارس في المناطق والمحافظات، من خلال حزمة من الأنشطة التي تهدف إلى تثقيف الطلبة بأنماط الحياة الصحية.



وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في مؤسسة مروج الأهلية وعدد من الشركاء، سيتم استزراع ١٠ آلاف شتلة من نبات الضرم (اللافندر) في منطقة عسير في خطوة تعكس حرص المبادرة على الجمع بين التوعية الصحية والمبادرات البيئية. وفي هذا الإطار، أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مروج الأهلية، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن استدامة البيئة تشكل امتداداً للعناية بصحة الإنسان وجودة حياته، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً لدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ الوعي الصحي والبيئي وتحقيق التكامل بين مفاهيم الصحة والاستدامة، بالبناء على مكونات البيئة المحلية في المملكة.



كما سيقوم الاتحاد السعودي للهجن بدعم المبادرة بشكل لافت عن طريق تشكيل شريط خزامى تُشارك فيه الإبل.



وسيعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع خلال الفترة من ٧ إلى ٩ ديسمبر، على تشجيع زيادة الحركة عبر «تحدي خطوات 10KSA» الذي يدعو إلى المشي 10,000 خطوة يوميًا للفوز ويتضمن ذلك فرصاً للحصول على جوائز مختلفة.



وعلى الصعيد الدولي، تكتسب الحملة زخماً متزايدًا، حيث تستضيف عدد من سفارات المملكة حول العالم فعاليات توعوية، فيما ستقوم مجموعات من الطلبة السعوديون بنشر رسائل مبادرة 10KSA في الحُرُم الجامعية داخل الولايات المتحدة. وفي جمهورية غامبيا وعبر منطقة غرب إفريقيا، ستنضم منظمة «الأيادي الآمنة للفتيات» إلى «البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض» لحشد النساء والشباب والعاملين في القطاع الصحي لتقديم الفحوصات الصحية للمجتمعات المحلية.



وقد قامت "مجموعة روشن" بتفعيل وجهاتها وشراكاتها لرفعالوعي بجميع أنواع السرطان، وذلك خلال تواجدها في معرض«سيتي سكيب العالمي 2025»، وفي المحافل الرياضية، خلالمباراة الأهلي والقادسية في الجولة التاسعة من "دوري روشنالسعودي" ومباراة نادي الاتحاد والشباب في كأس الملك. وتواصل"مجموعة روشن" تفعيل أنشطتها التوعوية الأخرى من خلالتشكيل شريط الخزامى في مقرات المجموعة، إلى جانب مبادرةغرس شتلات الخزامى في وجهاتها، مثل "واجهة روشن" فيالرياض و"واجهة روشن البحرية" في جدة في الفترة بين 4 و 6ديسمبر.



وتدعو المبادرة التي انطلقت تحت شعار "معاً لأجل الصحة"، إلىالمشاركة في هذه الحملة التوعوية والتأكيد على أهمية الصحةالوقائية بإجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر، وتسجيل هذهالمشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المجتمع علىتبني نمط حياة صحي ورفع الوعي بأهمية الإجراءات الصحيةالوقائية والكشف المبكر عبر الحساب الرسمي للمبادرة@10KSA2025 والوسم #.10KSA

وتجدر الإشارة الى أن مبادرة 10KSA تنطلق بدعم من وزارة الصحة والأمانة العامة للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، ووزارة التعليم، ووزارة الخارجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق البيئة ومؤسسة مروج. اضافة الى دعم عدد من شركائها وهم البنك العربي الوطني،ومجموعة روشن، وشركة مكاتفة للاستشارات، وويبوك، وشركة العربية للإعلانات الخارجية، و شركة فلاورد وشركة جاهز.