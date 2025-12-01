شكرا لبحثكم عن خبر لمسات حضرمية" تحرز المستوى الذهبي في مسابقة أفضل عسل "سدر يمني" ضمن مهرجان العسل المصري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نالت "شركة لمسات حضرمية" المستوى الذهبي في مسابقة أفضل عسل، ضمن فعاليات مهرجان العسل المصري، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى ثلاثة أيام.

وجاء نيل "شركة لمسات حضرمية" هذه الجائزة؛ "تقديرًا لجودة منتج *السدر اليمني* الذي قدمته خلال فعاليات المهرجان وتميزت الشركة بمنتجاتها من هذا النوع من العسل المتفرد، وفق المعايير الدولية في تقييم عسل النحل"، بحسب منظمي المهرجان.

وحققت "شركة لمسات حضرمية" حضورًا لافتًا في مهرجان العسل المصري بنسخته الثامنة 2025، الذي استضافته حديقة الحرية بمنطقة الزمالك، في العاصمة المصرية القاهرة.

ولاقت أجنحة "شركة لمسات حضرمية" إقبالًا واهتمامًا كبيرين من الجمهور على منتجاتها من العسل اليمني الأصيل والأشهر عالميًا، بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية التي تميزت بتقديمها في أجنحتها بالمهرجان.

وشهدت أجنحة "شركة لمسات حضرمية"، توافدًا مميزًا على منافذ البيع في أجنحة الشركة، بقسميها الجملة والقطاعي.

وأشادت قيادة الجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية، ممثلةً برئيس الجالية عمر بابطين، بما تقدمه "شركة لمسات حضرمية" في مصر، من ترويج للمنتجات الثقافية اليمنية، التي تعكس روح وتراث اليمن وتقاليده، وتعزز الصورة الذهنية النموذجية لليمنيين في الخارج.

كما أثنى بابطين، خلال زيارته لأجنحة "شركة لمسات حضرمية" في المهرجان، بمستوى التنظيم والترتيب الذي حرصت عليه "شركة لمسات حضرمية"، والدلالات الثقافية والتراثية والتجارية التي تعكسها هذه المشاركة الفاعلة.

يشار إلى أن "شركة لمسات حضرمية" تأسست في جمهورية مصر العربية قبل خمسة أعوام، وتضم "متجر وسوبر ماركت لمسات حضرمية للعطارة"، و"شركة لمسات للاستثمار العقاري وخدمات رجال الأعمال".