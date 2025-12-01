شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يترأس اجتماعًا للسلطة التنفيذية ويؤكد أهمية الحفاظ على وحدة حضرموت وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا | 1 ديسمبر 2025 | إعلام حضرموت

ترأس محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم بالمكلا، اجتماعًا لقيادة السلطة التنفيذية بالمحافظة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ صالح عبود العمقي، ووكلاء المحافظة.

وتضمّن الاجتماع استعراض ومناقشة نشاطات وصعوبات مختلف القطاعات الخدمية في المحافظة، ومتابعة مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري لعام 2025، بما يتواءم مع خطة التنمية الشاملة الممتدة حتى عام 2029، وتحديد احتياجات المشاريع الخدمية والتدخلات المطلوبة للحد من الأزمات في القطاعات الحيوية.

واستهل المحافظ الخنبشي اللقاء برفع التهاني للقيادة السياسية وأبناء شعبنا بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال الوطني المجيد الثلاثين من نوفمبر، منوهًا إلى أن هذه المرحلة الاستثنائية تتطلب استلهام قيم توحيد الكلمة والمسؤولية الوطنية.

وقدّم المحافظ خطوطًا عريضة ومسارات عامة لخطة العمل خلال الفترة القادمة، مشددًا على العمل بروح فريقٍ واحد متجانس ومتكامل، مؤكداً أن الجميع في السلطة التنفيذية يكمّل بعضه البعض، وأن الهدف الأسمى والوحيد هو خدمة حضرموت وأبنائها.

ودعا المحافظ كافة المكونات في حضرموت إلى التهدئة الفورية وتغليب المصلحة العليا للمحافظة.

ووجه محافظ حضرموت بسرعة اجتماع المعنيين في الساحل والوادي لإعداد الموازنة العامة للمحافظة لعام 2026، وترشيد الإنفاق العام، والعمل بمنتهى الشفافية، والحفاظ على المال العام، مشددًا على ضرورة انتظام عقد اجتماعات المكتب التنفيذي لضمان استمرارية تحقيق الانضباط المؤسسي.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية هي مرحلة استثنائية تتطلب بذل أقصى الجهود والتكاتف من الجميع، والحفاظ على وحدة واستقرار حضرموت وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة واستدامة.