شكرا لبحثكم عن خبر بيان صحفي عاجل : بترومسيلة توضح بخصوص الأسباب القاهرة التي أدّت إلى إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بيان صحفي

توضيح بخصوص الأسباب القاهرة التي أدّت إلى إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير

وتوقف إمدادات الغاز لتشغيل محطات الكهرباء الغازية التي تخدم مناطق وادي حضرموت

تود شركة بترومسيلة أن توضّح للجمهور الكريم بأنها قد اضطرّت إلى وقف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة في حقول وآبار ومنشآت قطاع (14)، منذُ يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025م، نتيجةً لتدهور الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع. ويٌعد هذا الإجراء من أولويات قواعد الأمن والسلامة الأساسية والصارمة في الصناعة النفطية في الحالات الأمنية الطارئة، وذلك حرصاً من الشركة على أرواح العاملين والمجتمعات المجاورة وعلى سلامة المنشآت في القطاع والحفاظ على البيئة في المناطق المجاورة. إن تعرض المواد النفطية والغازية في الخزانات والمنشآت لأي حادث عرضي جراء أي إشتباكات مسلحة قد يؤدي إلى حوادث كارثية وخسائر هائلة، لا يُحمد عقباها.

وقد حافظت شركة بترومسيلة على إستمرار الحد الأدنى من العمليات الإنتاجية في قطاع (10) لغرض توفير كميات وقود الغاز الضرورية المصاحبة لإنتاج النفط لتشغيل محطة وادي حضرموت الغازية (75 ميجاوات) التي تشغلها الشركة ومحطة الجزيرة الغازية، حيث تولي هذا الأمر أولوية قصوى لتزويد المواطنين بالكهرباء. واستمرت العمليات حتى الساعة الثامنة من مساء يوم أمس الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025م، حين إضطرت الشركة إلى وقف عمليات قطاع (10) أيضاً بعد إمتلاء خزانات النفط الخام في القطاع وعدم التمكن من ضخ الكميات المخزونة إلى قطاع (14) نتيجةّ تصاعد حدة الأوضاع الأمنية، كما أوضحنا أعلاه. وبناء على تلك الظروف القاهرة، توقفت إمدادات وقود الغاز اللازمة لتشغيل المحطتين الغازيتين، وتم إجراء إطفاء تدريجي للمنشآت الغازية ومحطة كهرباء وادي حضرموت الغازية (75 ميجاوات).

لقد دأبت كوادر شركة بترومسيلة على العمل بصمت ودون كلل في جميع الظروف من أجل خدمة المواطنين ودعم الإقتصاد الوطني. وإذ تأسف لإضطرارها إلى اتخاذ تلك الإجراءات الإحترازية الخارجة عن إرادتها، التي أدّت إلى توقف إمدادات وقود الديزل والغاز وتوليد الكهرباء وأثّرت على حياة أهلنا في محافظة حضرموت، تأمل سرعة إستتباب الأوضاع في المنطقة وأن يعم الأمن والسلام والإستقرار في محافظة حضرموت وكافة أرجاء الوطن.

والله وليّ التوفيق،،

الدائرة الإعلامية – شركة بترومسيلة

1 ديسمبر 2025م