مجموعة «لاندمارك» تسهم في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بـ 5 ملايين درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - انضمت مجموعة «لاندمارك»، إلى قائمة المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، حيث أعلنت المجموعة عن تقديم 5 ملايين درهم دعماً لمستهدفات الحملة.

وتسعى الحملة، إلى إحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق أهدافها، وإتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، بما يساهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك، إن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، مبادرة إنسانية عظيمة تحول العمل الخيري إلى قصة أمل وحياة لملايين الأطفال من مختلف أنحاء العالم، وتمكن أفراد هذه الشريحة من التغلب على معاناتهم، وتمنحهم الثقة بمستقبل أفضل.

وأعربت عن سعادتها بأن تكون المجموعة جزءاً من هذه الحملة الجديدة التي تسعى إلى إنقاذ الأطفال من الموت جوعاً في المجتمعات الأقل حظاً، ولا شك في أن دعم الحملة من قبل الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات يعكس التزاماً عالياً بالمسؤولية المجتمعية، ورغبة في التخفيف من معاناة الآخرين.

وتواصل حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسة، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة «www.edgeoflife.ae»، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (940340003708472909222IBAN: AE ) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو «LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن «DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود - Jood.a».