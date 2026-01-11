اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حكام الإمارات يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في السلطنة.

 

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

