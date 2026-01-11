إطلاق مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية بمشاركة مجتمعية واسعة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، مبادرة «مسارات دبي للدراجات الهوائية»، تحت شعار «من المطار إلى المسار»، في خطوة تعكس التزام «إقامة دبي» بتعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وربط التجربة الرياضية باكتشاف معالم الإمارة بأسلوب مبتكر يجمع بين البعدين الرقمي والميداني، بما يدعم الترويج السياحي لدبي وجهة عالمية للرياضة وجودة الحياة.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة أمس من مسار ند الشبا للدراجات الهوائية، بحضور الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمهندس منصور بو عصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، إلى جانب اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومساعدي المدير العام في الإدارة العامة، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء، وشخصيات رياضية ومجتمعية.

وشهد يوم الإطلاق مشاركة واسعة من أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والسياح ومحبي رياضة الدراجات الهوائية، حيث تفاعل مئات المشاركين مع الفعاليات الميدانية في أجواء جسّدت روح المبادرة وأهدافها المجتمعية والسياحية.

وتهدف المبادرة إلى ربط الرياضة بالتجربة اليومية داخل المدينة، عبر تعريف المشاركين من المقيمين والزوار والسياح بشبكة متكاملة تضم تسعة مسارات معتمدة للدراجات الهوائية موزعة على مناطق مختلفة من إمارة دبي، جرى اختيارها لتناسب مختلف المستويات، من الهواة والعائلات إلى المحترفين، وتتيح للجميع خوض تجربة رياضية وسياحية متكاملة تعكس تنوّع دبي وثراء بيئاتها الحضرية والطبيعية.

وتشمل المسارات: مسار ند الشبا - الميدان، ومسار حديقة مشرف، ومسار كورنيش جميرا، ومسار القدرة/ سيح السلم، ومسار دبي مارينا، ومسار الخوانيج، ومسار القناة المائية، ومسار مشرف الجبلي، ومسار حتا الجبلي، في تجربة تمتد من قلب المدينة إلى المسارات الجبلية والطبيعية، وتبرز تنوع خيارات ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الإمارة.

وفي تصريح، بهذه المناسبة، قال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي:

«نحرص في إقامة دبي على أن تكون مبادراتنا قريبة من الناس وتلامس تفاصيل حياتهم اليومية، حيث لا يقتصر دورنا على تقديم خدمات الدخول والإقامة، بل يمتد ليشمل مرافقة الإنسان في رحلته داخل دبي وتعزيز جودة حياته. وتمثل مبادرة مسارات دبي للدراجات الهوائية نموذجاً عملياً لربط التحول الرقمي بأسلوب حياة صحي ونشط، وتفتح أمام المقيم والزائر والسائح آفاقاً جديدة لاكتشاف دبي بطريقة مختلفة تعكس رؤيتها مدينة صديقة للإنسان ومستدامة».

وفي هذا السياق، أشاد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بالمبادرة، مؤكداً أنها تسهم في تحقيق أهداف رياضية ومجتمعية، وتعزز صحة وسعادة أفراد المجتمع، من خلال تسهيل الوصول إلى شبكة حديثة وآمنة من المسارات تمتد لمئات الكيلومترات في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن رياضة الدراجات الهوائية تحظى بدعم القيادة الرشيدة لما لها من أثر إيجابي على نمط الحياة الصحي، وحرص المجلس على تعزيز الشراكات الداعمة لممارستها.

ومن جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن المبادرة تعكس توجه دبي نحو تشجيع السكان والزوار على تبنّي أسلوب حياة نشط وصحي كجزء أصيل من هوية المدينة، مؤكداً أن تطوير البنية التحتية الرياضية وتنفيذ المبادرات النوعية، ومنها «مسارات دبي للدراجات الهوائية»، يسهمان في تعزيز جاذبية دبي السياحية، ويؤكدان أن الاهتمام بالصحة والرفاهية متاح للجميع ضمن تجربة حضرية متكاملة.

وتعتمد المبادرة على تجربة رقمية تفاعلية تتيح للمشاركين توثيق إنجازاتهم عبر جواز رقمي يحصلون من خلاله على أختام افتراضية عند إتمام كل مسار، بما يعزز روح الاستكشاف ويحول ممارسة الرياضة إلى تجربة محفزة ومستمرة. كما توفر المبادرة تجربة ميدانية مخصصة لمحترفي الدراجات من خلال جواز ورقي وأختام فعلية، إلى جانب هدايا رمزية للمشاركين الأكثر نشاطاً.