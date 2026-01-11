اخبار العالم

ترامب أمام خيارات محتملة لضرب إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أفادت وسائل إعلام أميركية أن دونالد ترامب تلقى إحاطات في الأيام الأخيرة حول الخيارات المحتملة لشن ضربات عسكرية في إيران.

حذر ترامب مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة قد تتدخل إذا قتلت إيران متظاهرين، بما في ذلك الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس عُرضت عليه مجموعة من الخيارات، بما في ذلك ضربات على مواقع مدنية في طهران.

ووفقًا لصحيفة (وول ستريت جورنال)، التي نقلت عن مسؤول أميركي، فإن أحد الخيارات هو "شن غارة جوية واسعة النطاق على عدة أهداف عسكرية إيرانية".

لكن مصادر الصحيفة أكدت أيضًا أن هذا تخطيط طبيعي، ولا توجد أي مؤشرات على هجوم وشيك على إيران.

