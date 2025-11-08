انت الان تتابع خبر السوداني: لن نفرض حظراً للتجوال يوم الاقتراع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء أجرى زيارة الى مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد".وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة:

- نجاح الحكومة في إجراء العملية الانتخابية وفق ما مرسوم لها وفي موعدها الدستوري يعد حدثا مهما للدولة.

- نثمن تضحيات الاجهزة الامنية ونشيد بجهودها على مدى السنوات الماضية.

-هذه الانتخابات تؤكد المسار الديمقراطي لبلدنا في خوض التجربة السادسة، والعراق متمسك بالتداول السلمي للسلطة.

- المسؤول هو صاحب القرار، وهو المعني بمعالجة اي شيء يعترض العملية الانتخابية.

- حضور الاجهزة الامنية وفاعلية اجراءاتها يعطي رسالة ثقة واطمئنان للمواطنين.

- نوجه الاجهزة الأمنية بتسهيل وصول المواطن للمراكز الانتخابية، لأداء حقه الدستوري بالانتخاب.

- لا يمكن السماح باستخدام الصلاحيات او موارد الاجهزة الامنية في التأثير على الضباط والمنتسبين في التصويت الخاص.

- لن نفرض حظرا للتجوال يوم الاقتراع، ويجب ان تكون هناك انسيابية عالية في الحركة والسماح بالتنقل.

- نوجه بضرورة الجاهزية للرد السريع والمباشر على ما يُتدوال في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من كذب او تضليل او تشكيك بالعملية الانتخابية.

- نوجه بالتنسيق العالي والمهني بين الاجهزة الامنية والمفوضية، كونه عنصراً مهماً للنجاح في تنفيذ الواجبات، ووضع المعالجات.

- نشدد على اعتماد السياقات المهنية في تنفيذ الواجب بعيدا عن اي انتماءات سياسية او ضغوطات.

