بالفيديو.. السوداني يهنئ مبعوث ترامب بعيد ميلاده: تملك قلباً طيّباً

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مقطع فيديو مع سافايا في مكتب رئيس الوزراء ببغداد وتابعته الخليج 365، "اخي العزيز مارك كل عام وانت بخير وبصحة وعافية والمزيد من النجاح والتوفيق".

وأضاف "تمتلك قلبا صافيا وروحا عراقيا وحب العراق"، لافتا الى "انني سعيد بمعرفة سافايا وصداقته".

وتابع "سلامي لوالد مارك على تربيته والخلف الصالح".