"جمارك دبي" تنال اعتمادات دولية من المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حصلت جمارك دبي على ثلاثة اعتمادات دولية مرموقة من المعهد العالمي للابتكار في الولايات المتحدة الأميركية، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على تطوير منظومة عمل جمركي متقدمة ترتكز على الابتكار والاستباقية وتعزيز القيمة المضافة.

وشملت الاعتمادات الثلاثة مشاريع نوعية تمثل نقلة نوعية فـي تطوير الخدمات، وهي أتمتة إصدار شهادات تخليص المركبات، وجهاز الأشعة السينية العملاق، وخدمة التصديقات مع وزارة الخارجية؛ حيث تم تصنيف مشروعين ضمن المستوى الثاني الذي يركز على تطوير الخدمات لزيادة القيمة التنافسية، بينما حصل المشروع الثالث على تصنيف المستوى الثالث وهو الأعلى لدى المعهد، نظراً لما يقدمه من قيمة استراتيجية تسهم في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز استدامتها المستقبلية

وقال عتيق المهيري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي، إن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدائرة على تحويل رؤيتها الإستراتيجية إلى نتائج ملموسة، من خلال تبني حلول رقمية متقدمة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وتسريع دورة الإجراءات، وتعزيز انسيابية حركة التجارة، لافتا إلى أن المشاريع المعتمدة تمثل نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لدعم بيئة الأعمال، وترسيخ موقع دبي كمركز عالمي محوري في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

وأوضح أن جمارك دبـي تعمل باستمرار على تطوير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تواكب المتغيرات العالمية وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاستثمار فـي الابتكار وتطوير القدرات المؤسسية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الريادة العالمية وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري ولوجستي رائد.

من جانبه أكد الدكتور حسام جمعة، مدير إدارة ابتكار الخدمات فـي جمارك دبي، أن هذا الإنجاز، يعكس ثقة دولية متجددة بقدر الدائرة على تطوير خدماتها وفق أعلى المعايير، مشيرا إلى أنها تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورها العالمي من خلال الاستثمار في الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تحفّز الإبداع وتدعم تبني الحلول المبتكرة.

وقال إن جمارك دبي مستمرة في تنفيذ مبادرات تطويرية طموحة تستند إلى تبني أحدث التقنيات وأتمتة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلبي تطلعات المستقبل.

يذكر أن جمارك دبي كانت قد حصلت على شهادة المؤسسة الحكومية المعتمدة -مستوى التميز، من المعهد ذاته عام 2023، لتكون أول جهة حكومية في إمارة دبي وأول جهة جمركية على مستوى العالم تنال هذا التصنيف العالمي الرفيع، في تأكيد واضح على ريادتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.