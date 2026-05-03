تكنولوجيا: سوني تُنهي نزاعًا قضائيًا بـ7.8 مليون دولار وسط اتهامات باحتكار PlayStation Store

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وافقت سوني على تسوية قضائية مبدئية بقيمة 7.8 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات باستغلال هيمنة متجر PlayStation Store وفرض ممارسات احتكارية.

وتعود القضية، المعروفة باسم Caccuri ضد Sony Interactive Entertainment، إلى عام 2021، حيث طعن المنتقدون في سياسات المتجر بعد أن منعت سوني بيع أكواد الألعاب الرقمية عبر أطراف خارجية منذ 2019، ما أدى إلى تقليل المنافسة وارتفاع الأسعار وفقًا للاتهامات.

وبحسب الاتفاق، يستفيد من التعويض مستخدمون داخل الولايات المتحدة اشتروا ألعابًا رقمية محددة خلال الفترة من أبريل 2019 حتى نهاية 2023، بشرط أن يكون الشراء تم عبر قسائم من متاجر فعلية. ومع ذلك، تظل الموافقة النهائية معلقة لحين جلسة مراجعة مقررة في 15 أكتوبر.

وفيما يخص آلية التعويض، تُوزع القيمة الإجمالية على أكثر من 4.4 مليون مستخدم، غالبًا في صورة رصيد يُضاف تلقائيًا إلى حساباتهم، بدلًا من تحويلات نقدية مباشرة، ما يعني أن المبالغ الفردية ستكون محدودة.

ورغم هذه التسوية، لا تزال سوني تواجه دعاوى أخرى في أسواق مختلفة، من بينها قضية كبرى في المملكة المتحدة تتهم المتجر نفسه بتقييد المنافسة داخل نظام مغلق.

