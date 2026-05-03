تكنولوجيا: سامسونج تُقسم سلسلة Galaxy S27: نسخ بـ Snapdragon وأخرى بـ Exynos حسب كل سوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط سامسونج لإطلاق أربعة هواتف ضمن سلسلة Galaxy S27 في عام 2027، مع تغييرات ملحوظة في التشكيلة، حيث قد تختفي النسخة النحيفة Edge، مقابل إضافة إصدار جديد في الفئة العليا يستعير بعض مزايا نسخة Ultra ولكن بدون دعم قلم S Pen.

وبذلك، يُتوقع أن تضم السلسلة هواتف Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus وGalaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra، مع توجه واضح لتنويع الفئات داخل السلسلة.

وفي سياق متصل، أكدت شركة Qualcomm خلال مؤتمرها المالي استمرار الشراكة مع سامسونج ضمن ما يُعرف باستراتيجية “المعالج المزدوج”، حيث من المتوقع أن تعتمد أكثر من 70% من أجهزة السلسلة على معالجات Snapdragon، بدلًا من التقسيم السابق الذي كان أقرب إلى 50% بين Snapdragon وExynos.



أما بخصوص توزيع المعالجات، فتشير التسريبات إلى أن هواتفي Galaxy S27 وGalaxy S27 Plus سيعتمدان على Snapdragon أو Exynos حسب السوق، بينما ستحصل نسختا Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra على معالجات Snapdragon عالميًا دون استثناء.

ورغم ذلك، تظل هذه التفاصيل غير مؤكدة بشكل نهائي، خاصة وأن سامسونج اعتادت تعديل خططها في اللحظات الأخيرة قبل الإطلاق، كما حدث مع بعض إصداراتها السابقة.

المصدر