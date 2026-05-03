تكنولوجيا: أوبو تؤكد إطلاق سلسلة رينو 16 وتسريبات تكشف مواصفات وموعد طرح الإصدار العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أوبو رسميا عن تفاصيل إطلاق سلسلتها الجديدة من الهواتف متوسطة الفئة رينو 16 في السوق الصيني خلال شهر مايو الجاري لتواصل بذلك مسيرة نجاح هذه السلسلة الشهيرة وتأتي هذه الخطوة السريعة بعد فترة وجيزة من إطلاق سلسلة رينو 15 في شهر يناير من عام 2026 والتي تضمنت طرازات متعددة مثل رينو 15 ونسخة برو ونسخة إف وقد أكدت أوبو عبر حسابها الرسمي على منصة ويبو الصينية فتح باب الطلبات المسبقة للحصول على أجهزة السلسلة الجديدة ورغم عدم الكشف الرسمي عن الأسماء الدقيقة للطرازات حتى هذه اللحظة إلا أن التسريبات تشير إلى خطة الشركة لإطلاق طرازين على الأقل وهما الإصدار القياسي رينو 16 جنبا إلى جنب مع الإصدار الأكثر تطورا رينو 16 برو لتلبية تطلعات المستخدمين الباحثين عن أجهزة تعتمد على سعات مناسبة من الذاكرة العشوائية لضمان تجربة استخدام سلسة وخالية من أي تباطؤ أثناء تشغيل مختلف التطبيقات

و شارك مسرب تقني شهير عبر حسابه الشخصي على منصة إكس تفاصيل حصرية حول المواصفات المتوقعة للإصدار العالمي من هاتف أوبو رينو 16 برو المنتظر حيث تشير المعلومات المسربة إلى أن هذا الجهاز المتميز سيأتي مزودا بشاشة رائعة من نوع أوليد يبلغ مقاسها 6,32 بوصة لتقديم تجربة بصرية غامرة وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي من المتوقع أن يضم الهاتف إعدادا متطورا للكاميرا الخلفية يتكون من ثلاث عدسات قوية تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة هائلة تبلغ 200 ميجابكسل لضمان التقاط صور فائقة الدقة أما بالنسبة لجودة التصميم والهيكل الخارجي فتشير التسريبات إلى احتفاظ الهاتف بلمسة من الفخامة والأناقة من خلال دمج ظهر زجاجي لامع مع إطار معدني متين مصنوع من الألمنيوم لتوفير ملمس متميز وحماية إضافية ضد الصدمات اليومية المعتادة التي قد يتعرض لها الجهاز المحمول باستمرار ولتحقيق أقصى درجات المتانة والموثوقية في كافة الاستخدامات المختلفة

و تشير التسريبات المتداولة إلى أن هاتف رينو 16 برو سيحافظ على بعض الملامح الجمالية المألوفة حيث يتوقع أن يأتي بتصميم مربع لغلاف وحدة الكاميرات الخلفية وهو نفس التصميم الجذاب الذي ميز الإصدارات السابقة من السلسلة ليحافظ على الهوية البصرية الخاصة بهواتف أوبو رينو وتكتمل هذه التسريبات المشوقة بتحديد الإطار الزمني المتوقع لإطلاق هذا الهاتف المميز في الأسواق العالمية حيث يرجح المصدر التقني أن يتم الكشف الرسمي عن الإصدار العالمي خلال شهر يوليو أو شهر أغسطس من العام الجاري لتمنح هذه المواعيد عشاق التكنولوجيا فرصة كافية لترقب وصول هذا الجهاز الواعد الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات العملية بسعر يتناسب مع الفئة المتوسطة ليواصل المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذي يشهد تطورات متسارعة وتحديثات مستمرة تلبي احتياجات كافة المستخدمين حول العالم بكفاءة عالية جدا في الأداء اليومي المعتاد بشكل دائم ومستمر بكل تأكيد