تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي الجديد ببطارية عملاقة وتصميم عصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي رسميا عن استعدادها لإطلاق هاتفها الجديد نوفا 15 ماكس قريبا في الأسواق العالمية ليقدم بطارية ضخمة جدا تبلغ سعتها 8500 مللي أمبير ورغم أن هواوي لم تؤكد بعد موعد الإطلاق العالمي الرسمي والنهائي إلا أن التوقعات تشير بقوة إلى أن الهاتف سيبصر النور لأول مرة في دولة تايلاند في السابع من شهر مايو الجاري لينضم هذا الإصدار المتميز إلى سلسة هواتف هواوي الشهيرة التي تضم بالفعل طرازات نوفا 15 العادي ونوفا 15 برو بالإضافة إلى إصدار نوفا 15 ألترا الفاخر لتعزيز خيارات المستخدمين الباحثين عن أجهزة عملية وموثوقة

وقد شاركت هواوي صورا تشويقية للهاتف القادم عبر حسابها الرسمي على منصة إكس لتكشف عن قدومه بتصميم جديد ومحدث كليا مقارنة ببقية الهواتف في سلسلة نوفا 15 وإلى جانب هذا المظهر العصري الجذاب كشفت الشركة عن ميزات رئيسية أخرى تشمل كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر RYYB مع دعم لدقة البكسل الكاملة QPD وفتحة عدسة تبلغ 1,9 ومكبرات صوت ستيريو لتقديم تجربة صوتية نقية وتشير الصور إلى توفر الجهاز بثلاثة ألوان على الأقل وهي الأزرق والأبيض الثلجي والأسود الجذاب مع الحاجة المؤكدة لوجود ذاكرة عشوائية قوية لدعم أداء النظام والكاميرات

وبالنظر إلى هذه المواصفات المؤكدة والتصميم العام يبدو بشكل واضح أن أحدث إصدارات هواوي هو في الواقع نسخة معاد تسميتها من هاتف إنجوي 90 برو ماكس الذي أطلقته الشركة في الصين الشهر الماضي والذي يتميز بنفس البطارية العملاقة وشاشة رائعة من نوع أموليد يبلغ مقاسها 6,84 بوصة مع معالج كيرين 8000 وكاميرا رئيسية مطابقة بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بوضوح تام وباستثناء هذه المعلومات الواضحة لم تكشف هواوي عن تفاصيل إضافية مهمة لذا سيتعين علينا الانتظار حتى موعد الإطلاق الرسمي لمعرفة بقية المواصفات الدقيقة والكاملة