شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء فائقة الجمال من إحدى الجنسيات العربية تصرح: (نفسي اتزوج زول سوداني لأنهم رجال شديد وأنا بحبهم)

نشرت حسناء, من إحدى الجنسيات العربية, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحسناء “ملاذ”, فاجأت الجمهور السوداني, بتصريحات عبرت فيها عن حبها للرجل السوداني. وقالت في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بإعجاب كبير من قبل رواد مواقع التواصل بالسودان: (نفسي اتزوج زول سوداني لأنهم رجال شديد وأنا بحبهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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