- 1/2
- 2/2
أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ الدكتور هيثم، وزير الصحة الاتحادي، والذي استجاب مشكورًا لرسالتنا حول المشاكل والصعوبات التي صاحبت التقديم لامتحان مزاولة مهنة الطب، حيث لم يتمكن عدد كبير من المتقدمين من الحصول على فرصة الجلوس للامتحان لأسباب بعضها فني والآخر إداري وتقني، يتطلب حقًا معالجة من الجهات ذات الصلة.
■ من جهةٍ أخرى، أفادني مصدر مأذون بالمجلس الطبي السوداني أن المجلس سيحل مشكلة بقية المتقدمين (4100) خلال شهرين، بحيث يعقد أول امتحان خلال شهر من تاريخ اليوم والامتحان الثاني بعد الشهر الذي يليه.
■ هذا يعني أن الذين لم يتمكنوا من التسجيل اليوم عليهم الانتظار للتسجيل خلال الشهرين القادمين.
■ المجلس الطبي سيصدر بيانًا حول القضية في الساعات القادمة.
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر المشاكل والصعوبات التي صاحبت التقديم لامتحان مزاولة مهنة الطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.