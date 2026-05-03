أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ الدكتور هيثم، وزير الصحة الاتحادي، والذي استجاب مشكورًا لرسالتنا حول المشاكل والصعوبات التي صاحبت التقديم لامتحان مزاولة مهنة الطب، حيث لم يتمكن عدد كبير من المتقدمين من الحصول على فرصة الجلوس للامتحان لأسباب بعضها فني والآخر إداري وتقني، يتطلب حقًا معالجة من الجهات ذات الصلة.

■ من جهةٍ أخرى، أفادني مصدر مأذون بالمجلس الطبي السوداني أن المجلس سيحل مشكلة بقية المتقدمين (4100) خلال شهرين، بحيث يعقد أول امتحان خلال شهر من تاريخ اليوم والامتحان الثاني بعد الشهر الذي يليه.

■ هذا يعني أن الذين لم يتمكنوا من التسجيل اليوم عليهم الانتظار للتسجيل خلال الشهرين القادمين.

■ المجلس الطبي سيصدر بيانًا حول القضية في الساعات القادمة.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد