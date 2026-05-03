تكنولوجيا: هاتف Realme 16T يظهر على Geekbench بمواصفات رئيسية قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد اقترب إطلاق هاتف Realme 16T، الذي يأتي كخلفية لهاتف Realme 15T المُعلن عنه في سبتمبر الماضي، رغم عدم صدور إعلان رسمي من الشركة حتى الآن.

وكشفت تسريبات جديدة عن ظهور جهاز يحمل رقم الطراز RMX5268 على منصة Geekbench، ويُرجح أنه الهاتف المنتظر. وحقق الجهاز نتائج بلغت 784 نقطة في اختبار النواة الواحدة و2007 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة.

وبحسب البيانات، يعمل الهاتف بنظام Android 16 ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مع توقعات بطرح نسخة أخرى بسعة 6 جيجابايت. كما يعتمد على معالج ثماني النواة من MediaTek يحمل الرمز MT6835، مع وحدة رسوميات Mali-G57 MC2، ما يشير إلى استخدام شريحة Dimensity 6300.

وفيما يخص الخيارات المتوقعة، تشير التسريبات إلى توفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأحمر والأسود والأخضر، مع سعات تخزين تشمل 128 و256 جيجابايت، إلى جانب خيارات مختلفة للذاكرة العشوائية.

ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

