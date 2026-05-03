تنفيذ 79 مجمع دورات مياه ذات طابقين تضم 7838 دورة مياه بمشعر منى

وأوضحت الشركة أن هذه المرحلة شملت استبدال مجمعات دورات المياه القائمة ذات الدور الواحد بـ 18 مجمعاً حديثاً مكوناً من طابقين في منطقة الشعيبين، لتضاف إلى 61 مجمعاً تم إنجازها وتطويرها خلال موسم حج 1446هـ، ليصل إجمالي المجمعات المطورة إلى 79 مجمع تضم 7838 دورة مياه بإستفادة أربع أضعاف عن العام الماضي، وخفض نسبة الإنتظار 75%، مع الحفاظ على مساحة تسكين الحجاج.
ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمرافق الصحية بما يتناسب مع أعداد الحجاج، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار والضغط على المرافق القائمة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تتسم بالنظافة والاستدامة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من جهود "كدانة" لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات الصحية التي تلبي متطلبات التشغيل المكثف خلال مواسم الحج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تحسين جودة المرافق العامة وتوفير تجربة حج أكثر راحة وسلاسة، تضمن لضيوف الرحمن أداء مناسكهم في بيئة صحية ومجهزة وفق أعلى المعايير.
