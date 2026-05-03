العزم: ندعم حرية العمل الصحفي

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، يؤكد تحالف العزم دعمه لحرية العمل الصحفي وأهمية توفير بيئة تتيح للصحفيين أداء رسالتهم المهنية بحرية ومسؤولية، بما ينسجم مع متطلبات الواقع العراقي، ويلبي احتياجات المجتمع والجمهور في الوصول إلى الحقيقة من خلال صحافة مهنية ومسؤولة".

وشدد "على أهمية دعم التشريعات والقوانين التي تكفل حماية الصحفيين وتمكنهم من الوصول إلى المعلومات، بما يسهم في نقل الحقيقة ومتابعة الشأن العام، ويعزز دور الإعلام في خدمة المجتمع وترسيخ المسار الديمقراطي".