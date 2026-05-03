الليلة المنتظرة تبدأ بعد ساعات.. هل نشهد أجرأ نسخة في تاريخ  “ميت غالا”؟

دبي - فريق التحرير: يبدو أن حفل ميت غالا (Met Gala) في عام ٢٠٢٦ لن يكون مجرد عرض للأزياء الفاخرة، بل قد يتحول إلى حدث يصعب تجاهل طابعه الفني العميق، عندما تعود السجادة الحمراء يوم الاثنين في الرابع من مايو الحالي تحت عنوان “Costume Art”، وهو مفهوم يضع الأزياء والجسد والفن المتحفي في حوار مباشر.

ويُعد هذا الحدث السنوي حفل جمع تبرعات لصالح معهد الأزياء التابع لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، حيث سيرافق هذا العام افتتاح معرض ربيعي يحمل الاسم نفسه.

وسيترأس الحفل كل من بيونسيه، نيكول كيدمان، فينوس ويليامز، وآنا وينتور، ما يمنحه حضورًا لافتًا يجمع بين عالم الموسيقى والسينما والرياضة والموضة.

لكن الاهتمام الأكبر يتركز حول قواعد اللباس (Dress Code) التي جاءت تحت شعار: (“Fashion is Art” الأزياء هي فن)، وهو توجيه واسع ومفتوح يطلب من المصممين والنجوم التفكير خارج حدود الجمال التقليدي، والنظر إلى الملابس كمنحوتات فنية أو وسيلة للتعبير عن الذات أو حتى سرد تاريخي وثقافي.

ويستكشف مفهوم “Costume Art” فكرة الجسد الملبوس كعنصر أساسي في تاريخ الفن، حيث سيجمع المعرض بين أزياء من معهد الأزياء ولوحات ومنحوتات وأعمال فنية تمتد لآلاف السنين، لإظهار كيف شكّلت الموضة نظرة البشر للجسد وتمثيله عبر العصور.

وأكد القيّم الفني على المعهد أندرو بولتون أن الأزياء تشكل خيطًا مشتركًا داخل جميع قاعات المتحف، مشيرًا إلى أن “ما يربط أقسام المتحف كلها هو الجسد الملبوس أو الموضة”، معتبرًا أن الملابس ليست مجرد إضافات للفن بل جزء لا ينفصل عنه.

كما يرفض بولتون فكرة أن الجسد العاري خارج نطاق الموضة، قائلاً إن “حتى الجسد العاري لا يكون مجردًا تمامًا، بل محمّل دائمًا بالقيم الثقافية والأفكار”.

وسيتم افتتاح قاعات جديدة ضمن المتحف باسم Conde M. Nast Galleries ، ما يمنح الأزياء حضورًا أكبر داخل واحد من أهم المتاحف في العالم.

ومن المتوقع أن تمنح هذه الفكرة الضيوف حرية كبيرة في تفسير الإطلالات، حيث قد نشهد تصاميم مستوحاة من اللوحات والمنحوتات أو أشكال الجسد المختلفة، مع اعتماد تصاميم جريئة تعتمد على البنية والخيال والتجريد.

وقد تتأثر الإطلالات بمدارس تصميم مثل ري كاواكوبو، شيا باريلي، توم براون، جان بول غوتييه، ومايسون مارجيلا، المعروفين بأسلوبهم المفاهيمي والجريء.

كما يفتح الموضوع الباب لتفسيرات أكثر عمقًا تتناول الجسد الإنساني بمراحله المختلفة، من الحمل إلى الشيخوخة، ما قد يجعل السجادة الحمراء هذا العام أقرب إلى مساحة فنية تحمل رسائل عن الهوية والضعف والقوة.

وبالتالي، قد لا يكون Met Gala 2026 مجرد عرض للأزياء، بل حدثًا فنيًا بصريًا يطرح سؤالًا أساسيًا: ما الذي يجعل الموضة فنًا؟