أسباب خطيرة لفقدان الوعي

حذر الدكتور سيرغي فيشتوموف أخصائي أمراض الباطنية والقلب من أن أحد أسباب الإغماء المفاجئ قد يكون انخفاض مستوى ضغط الدم.

ووفقا له، يمكن أن يحدث الإغماء المفاجئ نتيجة لإنخفاض مستوى ضغط الدم لأن الدم في هذه الحالة لا يصل إلى الدماغ بالكمية اللازمة. ويشير إلى أن انخفاض ضغط الدم قد يسبب الدوخة أيضا.

ويحذر الطبيب، من أن الشعور بأن القلب “توقف” – كما لو أنه يتوقف أو يتخطى نبضة – غالبا ما يكون ناتجا عن اضطراب في نظم القلب- كعدم انتظام ضربات القلب، أو تسرع القلب فوق البطيني، أو الرجفان الأذيني. ويؤكد على ضرورة استبعاد السبب الأخير أولا خلال زيارة طبيب القلب.

ووفقا له، غالبا ما تنشأ هذه الأحاسيس بسبب التوتر والإجهاد العصبي.

ويقول: “يؤدي القلق ونوبات الهلع والإجهاد العاطفي المزمن إلى تنشيط الجهاز العصبي، ما قد يسبب عدم انتظام ضربات القلب. وتعتبر هذه النوبات شائعة حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أي أمراض عضوية”.

ويؤكد الطبيب، أن الاختلالات الهرمونية، وخاصة تلك التي تؤثر على الغدة الدرقية، قد تكون سببا أيضا. فمثلا، غالبا ما يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية تسارعا وعدم انتظام في ضربات القلب.

المصدر: لينتا. رو + روسيا اليوم