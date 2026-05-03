المالكي والحمداني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الخدمية والإدارية في العاصمة، وسبل تعزيز أداء المؤسسات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين".

وأكد الجانبان "أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الحكومة المحلية والجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في دعم الاستقرار وتلبية تطلعات أهالي بغداد".