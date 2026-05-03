لتعزيز كفاءة الإنفاق وجودة الأعمال.. المركز الوطني للفعاليات يحتفي بيوم المشتريات العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى المركز الوطني للفعاليات باليوم العالمي للمشتريات، تأكيدًا على أهمية هذا القطاع الحيوي بوصفه أحد الركائز الأساسية في تمكين الجهات من تحقيق أهدافها، وتعزيز كفاءة الأعمال واستدامتها.

ويأتي هذا الاحتفاء في إطار إبراز الدور الاستراتيجي للمشتريات، باعتبارها عنصرًا فاعلًا في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم القيمة، وبناء الشراكات، بما يسهم في دعم التميز المؤسسي ومواكبة تطلعات التطوير المستمر في مختلف الجهات.

وفي هذا السياق، نظم المركز ورشتي عمل متخصصتين بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تطوير الممارسات وتعزيز الوعي في مجال المشتريات الحكومية.

وتناولت الورشة الأولى "تحول المشتريات الحكومية نحو كفاءة أعلى وأثر مستدام"، فيما قدمت الورشة الثانية "مقدمة عن اللائحة للمشتريات الحكومية"، بما يسهم في تمكين الجهات من تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة.

ويعكس تنظيم هذه الورش حرص المركز على دعم تطوير منظومة المشتريات، وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأثر المستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويُشار إلى أن المركز الوطني للفعاليات، المرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعنى بدعم وتطوير قطاع الفعاليات في المملكة، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة، وإطلاق المبادرات النوعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانة المملكة وجهةً جاذبةً للفعاليات.