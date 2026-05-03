قوات الجمارك تُحبط محاولة تهريب (1000) قندول حشيش بضواحي المناقل وتضبط متهمين

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بشرطة الجمارك السودانية اليوم بولاية الجزيرة، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش (البنقو) بضواحي مدينة المناقل، عقب مطاردة ميدانية عنيفة أسفرت عن ضبط عربة (باجيرو) وعلى متنها (1000) قندول من المخدرات، وتوقيف اثنين من المتهمين.

وجاءت هذه الضبطية النوعية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوات الجمارك في مكافحة التهريب وحماية المجتمع والإقتصاد الوطني من أخطار المخدرات والأنشطة غير المشروعة، حيث رصدت القوة الميدانية تحركات العربة المشتبه بها، وتم التعامل معها بإحترافية عالية أسفرت عن توقيفها وضبط المعروضات بداخلها.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالأداء المتميز لقوات مكافحة التهريب بولاية الجزيرة، مؤكداً أن هذه الضبطيات تعكس اليقظة التامة والإنتشار الفاعل للقوات في كافة المحاور.

وشدد على أن الجمارك ماضية بعزيمة قوية في تضييق الخناق على شبكات التهريب وتجفيف منابعها حمايةً للمجتمع وصوناً للإقتصاد الوطني.

من جانبه، أثنى اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، مساعد المدير العام للشئون الإدارية والمالية، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف، على الروح العالية والإحترافية التي أظهرتها القوة المنفذة للضبطية، مؤكداً إستمرار الدعم والإسناد للإدارات الميدانية بما يعزز قدراتها في أداء مهامها.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير مكافحة التهريب بولاية الجزيرة العميد شرطة صالح إدريس بابكر، أن العملية تمت وفق معلومات دقيقة ومتابعة لصيقة لتحركات المشتبه بهم، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين والمعروضات توطئةً لتقديمهم للعدالة.

سونا