تكنولوجيا: تسريبات تكشف أسعار الإصدار الجديد من جهاز الألعاب MSI Claw 8 قبل إطلاقه رسميا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات حديثة من أحد متاجر التجزئة عن تفاصيل أسعار الإصدار الجديد والمنتظر من جهاز الألعاب المحمول MSI Claw 8 AI+ والذي يحمل اسم Glacier Blue Edition لتبدد حالة الصمت التي التزمت بها الشركة المصنعة حتى الآن. وكان هذا الإصدار الجليدي الأزرق قد ظهر لأول مرة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر يناير من عام 2026 وسط وعود وتوقعات بتزويده بمساحة تخزين ضخمة تبلغ 2 تيرابايت بالإضافة إلى اعتماد منفذ M.2 2280 الذي نجحت الشركة في دمجه داخل إصدار Claw A8 الأقدم والذي يباع حاليا بحوالي 1299 دولارا على متجر أمازون.

ورغم هذه التوقعات الأولية العالية يبدو أن أيا من هذه التغييرات والتحديثات الجذرية لم يتحقق فعليا في وحدات البيع المخصصة للمستهلكين النهائيين حيث كشفت قائمة مبكرة نشرها متجر أولو ستور الإيطالي عن احتفاظ الجهاز بنفس المواصفات التقنية السابقة. وتؤكد التسريبات أن الإصدار الجديد سيعتمد على نفس المعالج القوي Core Ultra 7 258V و ياتي بسعة كبيرة من الذاكرة العشوائية تبلغ 32 جيجابايت لتوفير أداء سلس ومستقر أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة إلى جانب مساحة تخزين داخلية مقتصرة على 1 تيرابايت فقط وهي نفس المواصفات التي ظهرت في إصدار ساندستورم السابق الذي تمت مراجعته في العام الماضي.

و كشفت القائمة المسربة أن إصدار Glacier Blue Edition الجديد سيطرح بسعر يبلغ 1299 يورو أي ما يعادل حوالي 1520 دولارا أمريكيا ليكون بذلك أغلى بشكل ملحوظ من الأجهزة الحالية المتوفرة في الأسواق. ولتوضيح هذا الفارق السعري الكبير يباع إصدار ساندستورم الذي يمتلك نفس المواصفات الفنية تماما بسعر 1049 يورو أي حوالي 1229 دولارا في إيطاليا حاليا ومما يزيد من إحباط بعض المستخدمين أن MSI لم تلمح إلى أي نية لبيع هذه الألواح الجانبية الزرقاء بشكل منفصل ويمكن للمهتمين متابعة الموقع العالمي للشركة للتعرف على المزيد من التفاصيل الرسمية.