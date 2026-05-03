تكنولوجيا: تسريب: آيفون 18 Pro قد يأتي بـ Dynamic Island أصغر وحواف أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُظهر تسريبات جديدة نموذجًا أوليًا لهاتف iPhone 18 Pro مع تغييرات بارزة في التصميم، حيث تشير الصورة المتداولة إلى تقليص ملحوظ في حجم Dynamic Island، ما أثار جدلًا واسعًا بين المهتمين بأجهزة أبل.

وبحسب الصورة المسربة، يبدو أن الفتحة الأمامية أصبحت أصغر بنسبة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بالإصدارات الحالية، وهو ما يتماشى مع تقارير سابقة حول توجه أبل لتقليل مساحة العناصر الأمامية.

وفي هذا السياق، تخطط أبل لنقل مستشعر الإضاءة بالأشعة تحت الحمراء الخاص بتقنية Face ID أسفل الشاشة، مع الإبقاء على الكاميرا وأجزاء أخرى داخل فتحة أصغر بحجم كبسولة.



كما يُتوقع أن تعتمد الشركة على تقنيات تصنيع متقدمة مثل الحفر الدقيق بالليزر، لضمان دقة المستشعرات دون التأثير على أداء الشاشة، في خطوة تقربها من هدفها المستقبلي بتقديم هاتف بشاشة كاملة بدون أي فتحات.

ومع ذلك، تظل هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن، خاصة أنها تستند إلى نموذج أولي وتسريبات غير رسمية.

