تكنولوجيا: نسخة مميزة: Insta360 Go Ultra تصل بإصدار Hello Kitty اللافت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Insta360 لإطلاق إصدار خاص من كاميرا Go Ultra، وذلك بعد طرحها العام الماضي كخلف لكاميرا Go 3S، حيث تكشف الشركة عن تعاون جديد يحمل طابع Hello Kitty.

وتتوفر الكاميرا حاليًا بلوني الأسود والأبيض، إلا أنها ستحصل قريبًا على نسخة ثالثة بتصميم مميز، رغم عدم الكشف حتى الآن عن شكلها النهائي. ومن المقرر الإعلان عنها رسميًا في 14 مايو داخل الصين، دون تأكيد بشأن توفرها عالميًا.

ومن ناحية المواصفات، تقدم الكاميرا تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وزاوية رؤية واسعة تبلغ 156 درجة. كما تعتمد على شريحة ذكاء اصطناعي بدقة تصنيع 5 نانومتر، وتضم شاشة قابلة للطي بقياس 2.5 بوصة.

وتدعم الكاميرا أيضًا تقنيات مثل الجيروسكوب سداسي المحاور، وBluetooth 5.4، وWi-Fi مزدوج النطاق، بالإضافة إلى منفذ microSD. أما البطارية فتأتي بسعة 500 مللي أمبير، وتصل مدة الاستخدام إلى 70 دقيقة، بينما تمتد إلى 200 دقيقة عند استخدامها مع وحدة Action Pod المزودة ببطارية أكبر.

وتتوفر الكاميرا بسعر 449 دولارًا، مع مجموعة من الإكسسوارات الأساسية، إلى جانب حزمة Creator Bundle التي تضيف أدوات تصوير إضافية، مع إمكانية شراء ملحقات أخرى بشكل منفصل.

