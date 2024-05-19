خريس: الموقف العربي يجب أن يكون واضحاً وصريحاً ويتضمن تهديداً للعدو الاسرائيلي

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس الى أن وحدة الموقف هي الأساس في لبنان للخروج من جميع الازمات، قائلاً لبعض القيادات "عودوا الى رشدكم ووطنيتكم فبالوحدة يمكن أن نواجه هذا العدو".

ولفت خريس خلال حفل تأبيني في بلدة الحلوسية، الى انه "من خلال شعبنا ومجاهدينا وشهدائنا الذين استشهدوا من أجل أن نحيا جميعاً ومن أجل أن يحيا هذا الوطن، استطعنا أن نصمد ونواجه أعتى عدو يهدد الوطن بأكمله، لا منطقة معينة، مؤكداً أن اسرائيل هي عدو لكل لبنان وليس لفئة ويجب أن نبقى على أتم الاستعداد لمواجهة العدوان".

وتابع خريس أن دماء الشهداء وثبات الشعب في خياراتهم ومواقفهم هو ما جعلنا ننتصر سابقاً على العدو الاسرائيلي وليست القرارات الدولية التي لا يطبقها هذا العدو، مؤكداً أننا ننعم بعزة وصلابة وموقف موحد لأن المعادلة كلها تغيرت. وأضاف أن الإمام الصدر غيّر هذه المعادلات ووضع لنا عناوين أساسية وعديدة وأهمها أن اسرائيل شر مطلق والتعامل معها حرام ، لافتا الى أن صمود الشعب اللبناني اليوم هو صمود رائع ولا خيار أمامنا سوى مواجهة هذا العدو.

وأمِل لو لم تنعقد قمة عربية بالشكل الذي رأيناه خاصة أمام ما يحصل في غزة، اذ يجب أن يكون الموقف العربي واضحاً وصريحاً ويتضمن تهديداً للعدو الاسرائيلي. وختم أن قتل الأبرياء هو عمل مسموح لهذا الجيش المعادي، ولكن ثقتنا بالمقاومة الفلسطينية ثقة كبرى وهي موجودة في كل قطاع غزة والعدو يتلقى ضربات موجعة ولن يصل الى نتيجة وستنتصر المقاومة في النهاية.