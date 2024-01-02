شكرا لقرائتكم خبر عن 2.6 مليون برميل يوميا.. نيجيريا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نيجيريا اليوم أنها تخطط لإنتاج نفطي يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026.

وتعد قفزة كبيرة من مستويات 2023 البالغة نحو 1.6 مليون برميل يوميا.

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إنتاج نيجيريا من النفط

وتعاني نيجيريا من انخفاض الإنتاج بسبب سرقة النفط الخام وتخريب خطوط الأنابيب في دلتا النيجر.

هذا فضلا عن انخفاض الاستثمار في هذا القطاع مما أضر بالإيرادات الحكومية.

وقالت الحكومة إن شركات النفط الكبرى تعهدت باستثمار 13.5 مليار دولار على المدى القصير، بعد اجتماعاته مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات توتال إنرجيز وشل وإكسون موبيل.

دعم تنظيمي لمسارات بديلة

وأشارت أنها ستوجه تطوير الأصول النفطية إلى مناطق أقل عرضة للسرقة والتخريب، وستقدم الدعم التنظيمي لمسارات بديلة لنقل النفط الخام.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام، إلى 2.6 مليون برميل يوميا في 2026.

وبرغم ذلك علقت اثنتين من ثلاث مؤسسات استشارية كلفتها أوبك+ بالتحقق من إنتاج نيجيريا في نوفمبر، إن من غير المرجح أن تصل الدولة إلى هدف الإنتاج الخاص بها هذا العام.