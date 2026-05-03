تكنولوجيا: Gigabyte تطلق شاشة ألعاب 4K QD-OLED فائقة التطور بمعدل تحديث 240 هرتزا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة جيجابايت أحدث شاشاتها المخصصة للألعاب في السوق العالمي تحت اسم MO32U24 لتشعل المنافسة القوية مع شاشات رائدة مثل فيليبس Evnia 27M2N5500XD وإل جي UltraGear OLED 27GX790B التي تباع حاليا بحوالي 994 دولارا أمريكيا وتأتي هذه الشاشة الجديدة والمتميزة بلوحة متطورة من نوع QD-OLED يبلغ مقاسها 32 بوصة وتقدم دقة عرض 4K الفائقة التي تبلغ 3840 في 2160 بكسل مع معدل تحديث مذهل يبلغ 240 هرتزا لضمان تجربة لعب فائقة السلاسة خالية من أي تقطيع بفضل دعمها لتقنيات متقدمة مثل AMD FreeSync Premium Pro و Nvidia G-Sync التي تتطلب عادة وجود حاسوب قوي مزود بسعة كافية من أي ذاكرة عشوائية لمعالجة الإطارات بسرعة وإلى جانب الأداء السريع توفر الشاشة تغطية لونية واسعة بنسبة 99% من مساحة DCI-P3 مما يضمن إعادة إنتاج الألوان بواقعية شديدة ويجعلها خيارا مثاليا جدا لمهام التحرير الرقمي للصور وتعديل الإضاءة باحترافية عالية.

وتتميز هذه الشاشة المتطورة بزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0,03 مللي ثانية فقط مع ذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في وضع المدى الديناميكي العالي فضلا عن توفير زاوية مشاهدة عريضة تبلغ 178 درجة وهي ميزة تتشابه مع شاشة آيسر Nitro XV273U W1 التي تم إطلاقها العام الماضي في معرض إيفا ولتعزيز جودة الصورة تم تزويد الشاشة بطبقة حماية متقدمة تعرف باسم Obsidian Shield والتي تؤكد الشركة أنها تزيد من مستويات اللون الأسود المدركة بنسبة تصل إلى 40% وتحافظ على الألوان النابضة بالحياة حتى في البيئات الساطعة مما أهلها للحصول على شهادات عالمية مرموقة مثل DisplayHDR True Black 500 و VESA ClearMR 13000 ولم تغفل الشركة عن جوانب الصوت والتبريد حيث زودت الشاشة بمكبري صوت ستيريو بقوة 5 واط لكل منهما ونظام تبريد حراري متقدم يعمل بدون مراوح ويعتمد على طبقة من الجرافين لتبديد الحرارة بكفاءة عالية جدا لضمان استقرار الأداء.

و توفر هذه الشاشة المبتكرة مجموعة واسعة ومتنوعة من المنافذ لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة وتتضمن منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ USB Type-C بالإضافة إلى منفذي USB 3.2 ومنفذ USB 3.2 للتحميل المباشر ومقبس مخصص لسماعات الأذن و تتميز شاشة جيجابايت MO32U24 بمظهر أنيق للغاية يركز على طابع الألعاب مع نظام لوني أسود بالكامل يضفي لمسة من الفخامة والاحترافية ويأتي حامل الشاشة بقاعدة مرنة تتيح إجراء تعديلات متعددة تشمل الإمالة والدوران المحوري والالتفاف بالإضافة إلى إمكانية تعديل الارتفاع بمرونة تصل إلى 130 مليمترا لتوفير أقصى درجات الراحة الممكنة أثناء الجلوس ورغم الكشف عن كل هذه المواصفات الجبارة لم تفصح الشركة المصنعة حتى الآن عن السعر الرسمي لهذه الشاشة ويمكن للمستخدمين واللاعبين المحترفين معرفة المزيد من التفاصيل التقنية الدقيقة والمعلومات الإضافية الممتعة عبر زيارة وتصفح موقع شركة جيجابايت الرسمي على شبكة الإنترنت بكل سهولة.