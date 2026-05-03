تكنولوجيا: يوجرين تستعد لإطلاق شاحن سيارة لاسلكي جديد بتصميم محسن ونظام تبريد متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد يوجرين الرائدة في مجال الملحقات التقنية لإطلاق شاحن سيارة لاسلكي جديد كليا ليقدم تجربة شحن محسنة مقارنة بالإصدارات السابقة. وقد ظهرت تفاصيل هذا الملحق الجديد الذي يحمل رقم الطراز W778 مؤخرا في قاعدة بيانات اتحاد الطاقة اللاسلكية وهو المنظمة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتوحيد معايير الشحن العالمية مثل معيار Qi2 المتطور مما يؤكد اقتراب موعد الكشف الرسمي عن هذا الجهاز المرتقب لتلبية احتياجات المستخدمين أثناء القيادة.

وتشير الصور المسربة للشاحن الجديد إلى تمتعه بتصميم دائري أنيق يشبه إلى حد كبير الإصدار السابق مع لوحة شحن لاسلكية معتمدة ومزودة بمشبك تثبيت قوي لفتحات تهوية السيارة. ويكمن التحديث الأبرز في هذا الإصدار في تزويده بنظام تبريد مبتكر يضم فتحات تهوية محيطة بلوحة الشحن وفي الجزء الخلفي لضمان استقرار الأداء. كما يوفر الشاحن قدرة تبلغ 25 واطا مع تثبيت مغناطيسي آمن للهاتف وإمكانية تدويره بحرية تامة بزاوية 360 درجة.

ورغم ظهور هذه التسريبات الواعدة لم تعلن يوجرين حتى الآن عن الموعد النهائي والدقيق لإطلاق هذا الشاحن اللاسلكي الجديد في الأسواق العالمية أو تفاصيل التسعير الرسمية الخاصة به. ولتوضيح الصورة يتوفر الإصدار الأقدم من نفس السلسلة حاليا في الأسواق الأمريكية بسعر يبلغ حوالي 40 دولارا أمريكيا مع مما يعطي مؤشرا تقريبيا جدا للتكلفة المتوقعة لهذا الجيل الجديد.