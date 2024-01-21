تحذير من الأمم الأونروا بشأن الوضع الوبائي بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - جددت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد،تحذيراتها من تفشي فيروس الكبد الوبائي داخل مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين في جنوب قطاع غزة.

وفقا لمنشورات تم توزيعها بين السكان، فإنه يوجد حاليا ثلاث حالات خطيرة في المستشفى الأوروبي تنتظر التحويل للعلاج بالخارج.

ذكرت المنشورات أن أعراض المرض تتمثل في اصفرار في العينين والجلد وتقيؤ مصاحب لمغص في البطن، وجفاف يؤدي إلى أعراض شديدة من تغير درجة الوعي ونزيف.

سبق أن تحدّث مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، توماس وايت، عن أن إحدى مدارس الوكالة تشهد تفشيا لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".

أدّت الحرب، التي تشنّها إسرائيل ضد "حماس" في غزة وأشعلها هجوم الحركة المسلحة في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، إلى دمار غير مسبوق في القطاع الساحلي الصغير، وأودت بأرواح أكثر من 24.927 فلسطينيا وإصابة أكثر من 62 ألفا، وفق إحصاء وزارة الصحة التابعة لحماس.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي، إن وكالات الأمم المتحدة "لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية بشكل فعال، بينما تتعرض غزة لمثل هذا القصف العنيف والواسع النطاق والمتواصل".