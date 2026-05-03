انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باستلام طلبات الفلاحين والتحقيق بتعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تابع مطالبات شريحة الفلاحين بشأن مستحقاتهم، وما حدث من تفريق القوات الأمنية لتجمعاتهم السلمية"، موجهاً "باستلام طلبات الفلاحين والمزارعين كافة، والتحقيق في موضوع تعامل القوات الأمنية مع تجمعاتهم المطلبية هذه".وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، على "أهمية الدور المحوري الذي يمثله الفلاحون ضمن دورة التنمية الاقتصادية الوطنية".

وشدد على "نهج الحكومة الثابت في رعايتهم، وتلبية مطالبهم وتهيئة أسباب تطوير قطاعاتهم، كما أنهم الشريحة الأكثر حرصاً على إدامة التواصل والتعامل القانوني المنضبط مع منتسبي القوات الامنية، الذين هم أبناء كل الشرائح والأطياف العراقية بلا استثناء".

