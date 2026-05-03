ثوران أكثر البراكين نشاطاً في الفلبين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الفلبينية اليوم الأحد، إن بركان مايون، أكثر البراكين نشاطا في الفلبين ثار وغطى القرى المحيطة به بالرماد.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن حوالي 52 قرية حول البركان الواقع في إقليم ألباي، على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق مانيلا تضررت منذ السبت الماضي. كما بدأ تدفق الحمم البركانية أسفل سفح الجبل.

 

وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية أو أرضية أو جليدية أو تدفقات حمم أو نوافير بركانية بالإضافة إلى انفجارات متوسطة القوة.

 

وكان ثوران بركان مايون الأكثر عنفا عام 1814، حيث لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم ودفنت بلدة بأكملها تحت الطمي البركاني.

 

وثار البركان أيضا في عام 1993، ما أسفر عن مقتل 79 شخصا.

أحمد أبراهيم

