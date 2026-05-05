سعر البيتكوين يواصل الصعود فوق 81 ألف دولار رغم إشارات ضعف تدعو للحذر

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

•الأسواق في انتظار بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتبدأ في التعافي من أدنى مستوى في خمسة أسابيع ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم التباطؤ الحالي في أسعار النفط في الأسواق العالمية.



اعتبارًا من اليوم، تصدر سلسلة هامة من البيانات حول سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي ستوفر أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,560.64$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,523.51$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,513.70$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.95%،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 4,501.08 دولارًا للأونصة ،بسبب ارتفاع أسعار النفط وتجدد التوترات في مضيق هرمز.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية يوم الثلاثاء بمتوسط 1.5% ،لتتخلي عن أعلى مستوياتها في عدة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى هدوء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز.



تصاعدت التوترات أمس الاثنين بين الولايات المتحدة وإيران للسيطرة على مياه الخليج العربي، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه دمّر ستة زوارق إيرانية صغيرة و اعترض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة إيرانية، فيما أكد الجيش الإيراني استهداف فرقاطة أمريكية بصواريخ في مضيق هرمز.



وجه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تحذيراً شديد اللهجة لإيران إذا تعرضت السفن البحرية لإطلاق نار أثناء حماية الملاحة ،فيما أكدت إيران أنها لن تسمح للسفن الأمريكية بالمرور فى مضيق هرمز.



وكان ترامب قد أطلق بداية من يوم الاثنين عملية بحرية تهدف لكسر الحصار الإيراني المفروض على مضيق هرمز ومرافقة السفن العالقة للخروج.



الفائدة الأمريكية

•صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بأنه كلما طالت الحرب مع إيران، زادت مخاطر ارتفاع التضخم والضرر الاقتصادي، مما يحد من قدرة البنك المركزي على تقديم توجيهات بشأن سياسة أسعار الفائدة في الوقت الراهن.

•وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، يوم السبت، بعد بيانات الأسعار الأخيرة"السيئة" يجب توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة حتى يبدأ التضخم بالتراجع.

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : استقر تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو عند 96% ، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 4%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المتعاملون عن كثب صدور سلسلة من البيانات الهامة جداً عن سوق العمل في الولايات المتحدة.

•تصدر في وقت لاحق اليوم، فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية مارس الماضي، وتصدر غداً الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر مايو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ويصدر يوم الجمعة تقرير الوظائف لشهر مايو.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": يبدو أن الأسعار بدأت تستقر قليلاً بعد عودة ما يُسمى بـ"تجارة الحرب" في الأسواق، والتي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب يوم الاثنين.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،استقرت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,035.77 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 16 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

