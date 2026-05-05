تحديث توقع سعر الفضة اليوم 05-05-2026

تأثر سعر المؤشر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 98.35 ليحافظ بذلك على استقراره السلبي دون الحاجز المتمركز عند 98.80.

نشير إلى أن التذبذب المتكرر دون محور المتوسط المتحرك 55 قد يزيد بدوره من الضغوط السلبية على تداولات الفترة الحالية لنبقى على توقعنا الهابط بمحاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 97.85 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم الممتد نحو 97.45.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.90 و 98.60

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض