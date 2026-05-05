تحديث توقع سعر الذهب اليوم 05-05-2026

واصل سعر الزوج تشكيله لموجات سلبية منذ تداولات الفترة الأخيرة لنلاحظ مهاجمته بذلك للدعم الأولي المستقر عند 0.9155 وليستقر قربه بهدف إيجاد مفذ لاستئناف الهجوم السلبي من جديد.

نذكر بأن السيناريو الهابط قائم على تمركز التداولات المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 0.9270 بالإضافة لتشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بتمركزه قرب مستوى 0.9190, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليفتح ذلك باب وصوله للمحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 0.9115 و0.9070 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.9115 و 0.9180

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض