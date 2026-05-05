“مايكل” يتصدّر إيرادات السينما في السعودية… وإليكم ترتيب المنافسين

دبي - فريق التحرير: شهد شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع منافسة محتدمة بين الأعمال العالمية والعربية، حيث كشفت أحدث الأرقام عن تصدّر الفيلم العالمي “Michael” للمركز الأول، وسط أداء قوي ومستمر للأفلام المصرية والسعودية التي لا تزال تجذب الجمهور المحلي بكثافة.

بعد عشرة أيام فقط من انطلاق عرضه، نجح فيلم “Michael” في اعتلاء صدارة الإيرادات، محطّمًا حاجز مئتي ألف تذكرة مباعة. وقد بلغت إيرادات الفيلم حتى الآن ما يقارب ١٣ مليون ريال سعودي، ما يعكس الشغف الكبير لدى الجمهور لمتابعة السيرة الذاتية لملك البوب.

وفي أول ثلاثة أيام من عرضه، حقق الجزء الثاني من فيلم “The Devil Wears Prada” انطلاقة مميزة، حيث تم بيع ٩٨.٤ ألف تذكرة، محققًا إيرادات وصلت إلى ٦.٥ مليون ريال، ما يضعه في قائمة المنافسين الأقوياء لهذا الموسم.

على الصعيد العربي، يواصل الفيلم المصري “برشامة” تحقيق نجاحات لافتة، حيث يقترب من بيع ٦٠٠ ألف تذكرة، بإجمالي إيرادات ضخمة وصلت إلى ٣٣ مليون ريال سعودي منذ بدء عرضه.