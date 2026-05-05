تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يحذر من استخدام معدات الشبكات الصينية ويوصي بتقييدها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توصي المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بتقليل الاعتماد على معدات الشبكات الصينية، في خطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تشديد القيود على مورّدين مثل Huawei وZTE.

ورغم أن هذه التوصية لا تُعد قانونًا ملزمًا حتى الآن، فإنها تمثل إشارة واضحة إلى نية الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا نحو استبعاد هذه الشركات من البنية التحتية للاتصالات، خاصة في شبكات الجيل الخامس.

وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد على تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الأمن السيبراني، تشمل تحديث قانون الأمن السيبراني (CSA 2.0)، والذي يهدف إلى تعزيز حماية سلاسل الإمداد وتحديد ما يُعرف بـ”الموردين عاليي الخطورة”، بالإضافة إلى الحد من أي تدخلات خارجية في قطاعات حساسة مثل الاتصالات.

في المقابل، حذّرت جهات صينية من أن هذه السياسات قد تُعتبر تمييزية، وقد تؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي.

