تكنولوجيا: ريزر تطلق حاسوبها المحمول Blade 16 عالمياً بمعالجات إنتل الجديدة ومواصفات مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ريزر أخيرا أحدث حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب ريزر بليد 16 على مستوى العالم لتواصل إبهار عشاق الألعاب الإلكترونية وتأتي هذه الخطوة الهامة بعد مرور ما يزيد قليلا عن شهر واحد على إعلان الشركة عن هذا الإصدار المتميز خلال مؤتمر مطوري الألعاب لعام 2026 حيث قررت ريزر في هذا الإصدار الجديد الاستغناء عن معالجات AMD واستبدالها ببديل أحدث وأكثر تطورا من عائلة معالجات Intel Panther Lake لتوفير أداء استثنائي يتناسب مع متطلبات الألعاب الحديثة والمهام الثقيلة التي يبحث عنها المستخدمون المحترفون في كل مكان.

و يتوفر حاسوب بليد 16 لهذا العام حصريا بمعالج Core Ultra 9 386H القوي الذي يضم 16 نواة ويتفوق على معالج رايزن الخاص بالعام الماضي بنسبة تقارب 10% وفقا للاختبارات ورغم أنه قد يتأخر قليلا عن أداء معالج Core Ultra 9 275HX الموجود في الإصدار الأكبر بليد 18 إلا أنه يظل وحشا كاسرا خاصة مع إمكانية تزويده ببطاقة رسوميات جبارة تصل إلى Nvidia GeForce RTX 5090 وشاشة أوليد مذهلة بمعدل تحديث يبلغ 240 هرتزا مع دعم سعات ضخمة تصل إلى 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية لضمان تجربة لعب فائقة السلاسة والسرعة.

وشهدت الأسعار زيادة ملحوظة حيث ارتفع سعر الإصدار الأساسي المزود ببطاقة RTX 5090 ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت بنسبة 14% ليصل إلى 3999 دولارا في الولايات المتحدة أما عند الترقية إلى بطاقة RTX 5090 فيقفز السعر إلى 4899 دولارا مع مساحة 2 تيرابايت وإذا اختار المستخدم مضاعفة حجم التخزين المؤقت للبيانات عبر إضافة 64 جيجابايت بدلا من 32 جيجابايت فإن السعر يصل إلى 5599 دولارا وتتوفر هذه الإصدارات العليا حاليا للطلب في السوق الأمريكي مع توقعات ببدء الشحن في منتصف شهر مايو الجاري لتصل الأجهزة تباعا إلى أيدي اللاعبين.