تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم تطبيق Gemini بواجهة جديدة وتجربة محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت جوجل في طرح تحديث جديد لتطبيق Gemini على نظام iOS، والذي يتضمن تغييرات ملحوظة في التصميم وتجربة الاستخدام.

وتُظهر الصور المسربة واجهة محدثة، حيث تضيف الشاشة الرئيسية خلفية متحركة مع تصميم بصري أكثر حيوية خلف شريط البحث.

كما يوسّع زر الإضافة (+) خيارات الاستخدام، ليشمل أدوات متعددة مثل إدخال الصور، استخدام الكاميرا، البحث بالموسيقى، ميزة Canvas، البحث المتعمق، التعلم الموجّه، بالإضافة إلى خيار رفع ملفات ودمجها مع NotebookLM.

ومن ناحية التصميم، يعتمد التطبيق على عناصر Liquid Glass شبه الشفافة، ما يمنحه طابعًا بصريًا حديثًا ومتناسقًا مع توجهات iOS الأخيرة.

ويجري حاليًا طرح التحديث بشكل تدريجي لبعض مستخدمي iOS، على أن يصل لاحقًا إلى أجهزة أندرويد، دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.

