تكنولوجيا: مجموعة تجميع اقتصادية تتيح لك بناء طائرتك المسيرة بنفسك خطوة بخطوة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Seeed Studio مجموعة تجميع جديدة ومبتكرة تحمل اسم ESP-FLY تهدف إلى مساعدتك في بناء طائرتك المسيرة بنفسك بكل سهولة ويسر وقد تم تطوير هذا المنتج بالتعاون المثمر مع ماكس إيماجينيشن ليستهدف تحديدا الهواة والمتحمسين للتقنية والتكنولوجيا كما يعتبر مفيدا جدا للأغراض التعليمية حيث يمنح الطلاب والمبتدئين رؤى عملية قيمة حول كيفية عمل كل من الأجهزة والبرمجيات في وقت واحد بينما يتيح لهم متعة تجميع طائرة مروحية رباعية جاهزة للتحليق الفعلي ورغم إمكانية العثور على طائرات مسيرة مزودة بكاميرات بأسعار مماثلة لدى بعض بائعي التجزئة إلا أن تلك الأجهزة الجاهزة لا تقدم أبدا نفس الشعور بالرضا والإنجاز الذي يمنحه بناء آلة طيران من الصفر بجهدك الشخصي وهي خطوة رائعة لتطوير مهارات الشباب التقنية بطريقة عملية ممتعة

وتحتوي هذه المجموعة الشاملة على جميع الأجزاء والقطع الأساسية اللازمة لبناء الطائرة بدقة مثل وحدة التحكم في الطيران المتقدمة وهوائي يعمل بتردد 2,4 جيجاهرتز لضمان استقرار الإرسال اللاسلكي طوال الوقت بالإضافة إلى وحدة تحكم دقيقة في المحركات وتوفر المجموعة أيضا ثماني مراوح وأربعة محركات تأتي بأسلاك متصلة مسبقا لتسهيل عملية التثبيت وتوفير الوقت ورغم أن الطائرة لا تأتي مزودة بشاشة عرض تقليدية إلا أنها تحتوي على مؤشرين ضوئيين لعرض الحالة والمعلومات الحيوية مثل مستوى شحن البطارية المرفقة التي تبلغ سعتها 250 مللي أمبير وتعتمد الطائرة في معالجة بياناتها على نظام دقيق يضم مساحة من أي ذاكرة عشوائية صغيرة لضمان استقرار الأوامر أثناء التحليق السريع

وتتم عملية استقرار الطيران والتوازن بدقة عالية من خلال وحدة قياس القصور الذاتي المكونة من 6 محاور لضمان رحلة سلسة وآمنة وتتضمن المجموعة أيضا عدة أجزاء بلاستيكية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد مما يعني أنه من الممكن نظريا إعادة إنشاء هذا المشروع بالكامل وتخصيصه إذا توافرت لديك الأدوات والمهارات الهندسية المناسبة لذلك وتتوفر مجموعة التجميع الرائعة هذه حاليا بسعر اقتصادي ومناسب جدا يبلغ 59 دولارا مما يجعلها هدية تقنية بأسعار معقولة جدا ومع ذلك ينصح بشدة أي شخص مهتم باقتنائها بضرورة قراءة شروط وأحكام الشحن بعناية تامة قبل إتمام عملية الشراء لضمان وصولها بسلام وبدون أي مشاكل أو تأخير غیر متوقع