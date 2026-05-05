تكنولوجيا: أسوس تطلق شاشتها المحمولة الجديدة ZenScreen MQ16FC بتقنية OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أسوس شاشتها المحمولة الجديدة ZenScreen MQ16FC بتقنية OLED في بعض مناطق الاتحاد الأوروبي، لتقدم خياراً مميزاً للمستخدمين الذين يبحثون عن شاشات إضافية خفيفة الوزن وعالية الأداء. تأتي الشاشة الجديدة بمقاس 16 بوصة وتتميز بدقة ألوان استثنائية مع تغطية لونية بنسبة 95% من مساحة DCI-P3، مما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب دقة بصرية. وتدعم الشاشة نسبة تباين تبلغ 100,000:1 لضمان عرض مستويات عميقة من اللون الأسود، ورغم أن معدل التحديث يقتصر على 60 هرتز، إلا أن زمن الاستجابة السريع الذي يبلغ 1 مللي ثانية يضمن تقديم صور سلسة وواضحة.

و تعتمد الشاشة على نسبة أبعاد 16:10 التي توفر مساحة عرض عمودية أكبر مقارنة بالشاشات التقليدية ذات نسبة 16:9، وتعمل بدقة عرض تبلغ 1920×1200 بكسل. كما اهتمت أسوس براحة المستخدمين من خلال دمج تقنيات TÜV للعناية بالعين لتوفير تجربة مشاهدة مريحة لفترات طويلة. ومن أبرز الميزات العملية في هذا الإصدار دعم تمرير الطاقة عبر منفذ USB-C، مما يتيح للشاشة استقبال الطاقة وإشارات العرض عبر كابل واحد، فضلاً عن قدرتها على إمداد الأجهزة المتصلة بها مثل الحواسيب المحمولة بالطاقة عند توصيلها بمصدر طاقة خارجي.

و تم تزويد الشاشة المحمولة بمنفذي USB-C يدعمان وضع DisplayPort المتبادل (DP Alt mode)، بالإضافة إلى منفذ mini HDMI ومقبس صوتي قياسي بمقاس 3.5 ملم. وتتميز الشاشة بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة، حيث يبلغ استهلاكها المقدر 4.7 واط فقط. تتوفر شاشة ZenScreen MQ16FC حالياً في السوق الأوروبي بسعر إطلاق يبلغ 299.90 يورو مع توقعات بطرحها على نطاق أوسع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.