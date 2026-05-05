تكنولوجيا: تسريبات تكشف ميزات جديدة لتطبيق محفظة أبل وتحديثات الذكاء الاصطناعي في نظام iOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير حديث أن هواتف أبل آيفون تستعد للحصول على ميزة عملية جديدة ومهمة للغاية مع التحديث القادم لنظام التشغيل iOS 27 حيث من المقرر أن يدعم تطبيق المحفظة الرقمية تذاكر أكثر بكثير من السابق من خلال ميزة إنشاء بطاقة مرور التي تسمح بتحويل أي رمز استجابة سريعة إلى بطاقة رقمية وفي الوقت الحالي يستخدم تطبيق محفظة أبل بشكل أساسي لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر كما يدعم التطبيق تذاكر الأحداث وبطاقات الصعود إلى الطائرة وبطاقات الدخول للأماكن العامة مثل صالات الألعاب الرياضية أو وسائل النقل العام ولكن هذا الأمر لا يعمل حاليا إلا إذا كانت المنصة المعنية تدعم التطبيق بشكل رسمي ومعتمد

وسيتغير هذا الوضع المحدود تماما مع التحديث الجديد للنظام حيث سيكون من الممكن مستقبلا مسح أي رمز استجابة سريعة باستخدام كاميرا هاتف آيفون 17 الذي يباع بحوالي 800 دولار عبر علامة الجمع الموجودة في التطبيق وإضافته كبطاقة إلى المحفظة بشكل يشبه تماما ما تقدمه جوجل في نظام أندرويد وإلى جانب ذلك ستمنح أبل مستخدميها حرية أكبر بكثير في تصميم هذه البطاقات حيث يمكن تخصيص الألوان وصور الخلفية والحقول النصية والتخطيطات بالكامل بحيث تختلف كل بطاقة بصريا عن البطاقات الأخرى ولضمان عمل ميزات التخصيص الرسومية هذه بسلاسة فائقة دون أي تقطيع سيحتاج الهاتف بالتأكيد إلى إدارة سعة أي ذاكرة عشوائية بكفاءة عالية جدا لمعالجة التعديلات اللحظية بدقة وسرعة

وعند إطلاق هذه الميزة المبتكرة ستتوفر ثلاثة قوالب رئيسية كبداية حيث سيكون القالب البرتقالي هو الخيار القياسي بينما سيخصص القالب الأزرق للعضويات مثل اشتراكات صالات الألعاب الرياضية في حين سيستخدم القالب الأرجواني للتذاكر مثل تذاكر السينما أو الحفلات الموسيقية وبالإضافة إلى هذه التحسينات الرائعة الموجهة لتطبيق المحفظة تخطط أبل أيضا لإجراء تحسينات شاملة على الأداء العام للنظام وهناك أيضا ميزات جديدة تتعلق بشكل أساسي Apple Intelligence حيث من المقرر أن يحصل المساعد الصوتي سيري على تطبيقه المستقل الخاص مع وصول مباشر إلى نموذج لغوي كبير ومتطور في حين سيتم تزويد تطبيق الصور بثلاث ميزات ذكية جديدة كليا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة المستخدم اليومية