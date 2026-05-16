الإمارات تنفي صحة أنباء حول زيارة "نتنياهو" أو وفود عسكرية إسرائيلية للدولة

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الاربعاء 13 مايو 2026 ، بشكل قاطع، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفود عسكرية إسرائيلية على أراضيها.

شفافية العلاقات والاتفاق الإبراهيمي

وفي بيان رسمي، شددت الدولة على أن علاقاتها مع إسرائيل تندرج ضمن إطار "الاتفاق الإبراهيمي" المعروف للعلن، مؤكدة أن هذه العلاقات تقوم على الوضوح والشفافية ولا تستند إلى أي ترتيبات سرية أو لقاءات خفية.

وأوضح البيان أن:"أي ادعاءات حول زيارات أو ترتيبات غير معلنة هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا يجب الاعتداد بها ما لم تصدر بشكل رسمي عن الجهات المختصة في الدولة."

دعوة لتوخي الدقة الإعلامية

واختتمت دولة الإمارات بيانها بدعوة وسائل الإعلام ومختلف المنصات الإخبارية إلى ضرورة تحري الدقة ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول أخبار غير موثقة قد تُستخدم في خلق انطباعات سياسية غير دقيقة أو مضللة.

