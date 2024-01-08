شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر: زيارة الرئيس السيسى أكبر دعم لنا قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية، "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رائعة وأكبر دعم لمنتخب مصر قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والذى نسعى لحصد لقبها من أجل العودة من جديد لنكون أبطال أفريقيا بعد غياب 14 عاما".
وأضاف غرابة، "حديث الرئيس معنا كان حماسيا، ونعد الجميع ببذل قصاري جهدنا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".
يذكر أن منتخب مصر فاز أمس أمام منتخب تنزانيا فى المباراة الودية قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الشهر الجاري.
وأكد محمد غرابة، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، يحلم بتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل الفوز بلقب مع المنتخب الوطني. وقال محمد غرابة، محمد صلاح لاعب رائع ودائم الحديث عن رغبته فى الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية وليس فقط بعد مباراته الأخيرة مع ليفربول عندما أعلن عن ذلك، ولكن وهو فى منتخب مصر يبحث عن اللقب وتحقيقه.
وأضاف، "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استفاد بقوة من مباراة تنزانيا أمس وما حققناه ليس فقط الفوز، بل بالعكس المدرب يشعر بأنه حقق استفادة بسبب تنفيذ تعليماته وتجربة عدد من الأمور.
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