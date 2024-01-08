شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب مصر: زيارة الرئيس السيسى أكبر دعم لنا قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، أن الجميع فى منتخب مصر فخور بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها فى كوت ديفوار الشهر الجاري.

وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية، "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت رائعة وأكبر دعم لمنتخب مصر قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والذى نسعى لحصد لقبها من أجل العودة من جديد لنكون أبطال أفريقيا بعد غياب 14 عاما".

وأضاف غرابة، "حديث الرئيس معنا كان حماسيا، ونعد الجميع ببذل قصاري جهدنا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".

يذكر أن منتخب مصر فاز أمس أمام منتخب تنزانيا فى المباراة الودية قبل السفر لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار الشهر الجاري.