بعد إقالته من ليفربول.. أول عرض إنجليزي يصل لأرني سلوت

كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني السابق لفريق ليفربول آرني سلوت تلقى عرضا سريعا للعودة إلى التدريب من جديد في الدوري الإنجليزي بعد الإطاحة به من جانب “الريدز”. وأقيل سلوت البالغ من العمر 47 عاما من تدريب ليفربول الأسبوع الماضي بعد عام واحد من قيادته الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان ليفربول قد أعلن الاستغناء عن خدمات آرني سلوت يوم السبت الماضي لسوء نتائج الفريق تحت قيادته في الموسم الثاني للهولندي قبل إعلان تعيين أندوني إيراولا خلفا له. وذكرت شبكة “talksport” الإنجليزية أن نادي فولهام عرض على آرني سلوت عرضا للعودة إلى التدريب مرة أخرى في الدوري الإنجليزي بعد أيام قليلة من إقالته من قِبل مسؤولي ليفربول. وأوضحت أن سلوت رد على عرض فولهام حيث رفض فكرة تولي مسؤولية تدريب الفريق. وأشارت إلى أن كيران ماكينا مدرب إيبسويتش تاون مهتم بتدريب فولهام ويحتوي عقده على شرط جزائي بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني، وذلك بسبب صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي. وجاءت إقالة سلوت بعد موسم كارثي شهد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب الخسارة خلال 12 مباراة في الدوري الإنجليزي واحتلال المركز الخامس.

المصدر: RT