مسؤول بريطاني يطالب بطرد لاعبي الأرجنتين من الدوري الإنجليزي

أثار احتفال لاعبي المنتخب الأرجنتيني عقب الفوز على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 جدلا سياسيا حيث رفعوا لافتة كتب عليها “جزر المالفيناس أرجنتينية”.

وعلى خلفية ذلك، دعا المسؤول البريطاني نيل غاردينر، المساعد السابق لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، إلى سحب تأشيرات العمل من اللاعبين الأرجنتينيين الذين ينشطون في الدوري الإنجليزي الممتاز وشاركوا في هذه المبادرة.

وقال غاردينر، عبر حسابه على منصة إكس:”يجب إلغاء تأشيرات العمل لكل لاعب أرجنتيني في الدوري الإنجليزي شارك في هذا التصرف المناهض لبريطانيا. لا ينبغي إبداء أي تسامح مع مثل هذه الأفعال.”

وتأتي تصريحاته في ظل استمرار الخلاف التاريخي بين الأرجنتين والمملكة المتحدة حول السيادة على جزر المالفيناس (فوكلاند)، وهي قضية لا تزال موضع نزاع بين البلدين منذ حرب عام 1982.ويضم الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا ستة لاعبين من المنتخب الأرجنتيني، هم: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ماركوس سينيسي (توتنهام)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، إنزو فرنانديز (تشيلسي).

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، في المباراة المقررة يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة.

المصدر: RT