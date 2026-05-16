بدء جولة محادثات جديدة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - بدأت، اليوم الخميس، 14 مايو 2026، في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل تستمر يومين، في محاولة لدفع مسار التهدئة وترتيب المرحلة المقبلة على الحدود، في ظل اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الهش، واستمرار التصعيد الإسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، في إحاطة لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انطلقت في واشنطن.

وتأتي الجولة بعد محادثتين سابقتين عُقدتا على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، كان آخرها في البيت الأبيض يوم 23 نيسان/ أبريل، حين أعلن ترامب، تمديد وقف إطلاق النار لثلاثة أسابيع، معربًا عن أمله بالتوصل إلى "اتفاق تاريخي" بين الجانبين.

وكان ترامب قد تحدث حينها عن إمكانية عقد لقاء في واشنطن يجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، والرئيس اللبناني، جوزاف عون، إلا أن الاجتماع لم يُعقد، في ظل تمسك بيروت بوقف الهجمات الإسرائيلية والتوصل إلى تفاهمات أمنية قبل أي لقاء سياسي مباشر.

وبحسب مصادر مطلعة، تسعى بيروت خلال المحادثات إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجمات الإسرائيلية، فيما تواصل إسرائيل الحديث عن مواصلة عملياتها العسكرية التي تزعم أنها ضد حزب الله، رغم سريان التهدئة منذ 17 نيسان/ أبريل.

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه الحكومة اللبنانية لضغوط أميركية وإسرائيلية متزايدة تتعلق بمسألة سلاح حزب الله ودور الدولة اللبنانية في الجنوب، فيما أعلنت الخارجية الأميركية أن "السلام الشامل" مشروط بـ"الاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بالكامل".

المصدر : عرب 48